Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Kasım 2023 11:20
TSK sağlık raporu?

Arkadaşlar merhaba,

Erken boşalma sorunu için özel hastanede üroloji polikliniğine gittim. Doktorum tanı olarak Prematür ejekülasyon yazmış ve ilaç olarak Zayon 30 mg tablet verdi fakat e nabız sisteminde tanı Psikiyatrik muayene tanısı olarak gözüküyor. Hastaneden epikrizi aldım. 2 yıllık sözleşmeli astsubayım bahse konu psikiyatrik tanı veya ilaç benim sağlık raporumu yenilerken veya branşlaşırken bir sorun çıkarır mı?

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