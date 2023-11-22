Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Kasım 2023 12:27
KİT yasağı ile ilgili

Arkadaşlar selam,

Malum kit yasağı var ben kurumsal alımla atanım girdiğim kurumdan 4/b e başka kuruma atandım sizce bir sorun oluşur mu yönetmeliğe göre istisnai durumdayım kitten başka kurumlara geçip başlayan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirler mi ? Ayrıca kitten istifadan sonra ertesi gün farklı kurumda işe başlamamda sorun olur mu? Teşekkürler.

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