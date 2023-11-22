Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2023 12:37
çocuk doktorluğu bir cehennemdir

tercih etmeyin


efsane ahtapot2
Memur
22 Kasım 2023 12:37

asla


cetek
Memur
22 Kasım 2023 12:40

Tmm


teleteleskop
Memur
22 Kasım 2023 12:42

aklı olan seçmez

Toplam 3 mesaj

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