Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2023 13:05
Ücretsiz izin

Aralık ayında doğum iznim bitiyor. Ücretsiz izne nisan ayında ayrılabilir miyim yoksa doğum izni biter bitmez mi ayrılmalıyım


afilun
Memur
22 Kasım 2023 14:13

Doğum sonrası izin bitimine müteakip 24 aylık süre içinde istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz

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