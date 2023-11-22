Bakan Göktaş açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim" dedi. İnşallah 3 Aralık engelliler gününde bakanımızdan atama takvimi ve alım sayısı ile ilgili hayırlı haberlerin gelmesini bekliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim" dedi. İnşallah 3 Aralık engelliler gününde bakanımızdan atama takvimi ve alım sayısı ile ilgili hayırlı haberlerin gelmesini bekliyoruz.