Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


22 Kasım 2023 13:42
Bakan Göktaş açıklama yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim" dedi. İnşallah 3 Aralık engelliler gününde bakanımızdan atama takvimi ve alım sayısı ile ilgili hayırlı haberlerin gelmesini bekliyoruz.

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