Özel Sektör Diye de.....

Özel bir hastanenin sahibi ya da başhekimi olsam ilkokul mezunu bir kişiyi kalp damar cerrahı olarak istihdam edebilme lüksüm olabilir mi?

Bir inşaat firmasının sahibi olsam iktisat mezunu bir kişiyi inşaat mühendisi olarak istihdam edebilme lüksüm olabilir mi?

İlkokul mezunu bir kişi özel bir hastanede açık kalp ameliyatı yaparken hasta ölse kim suçlu olur?

İlkokul mezunu bir kişi tıp fakültesi mezunu olup kalp-damar cerrahisiyle ilgili ihtisaslarını tamamlamış yıllarını vermiş bir kişiden bile daha iyi açık kalp ameliyatı yapabilecek yeteneğe sahip olsa da yarın öbür gün hastane teftiş ve denetlemelere maruz kaldığında ne tür yaptırımlar sözkonusu olur?

Sonuç olarak kurumlar ve firmalar özel olsa dahi mutlaka kamu kurumu ciddiyetini barındırmak ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmek zorunda hele ki eğitim, sağlık, inşaat, bankacılık v.b. gibi kritik öneme haiz alanlarda devletin denetimleri çok daha sıkı olmak durumunda.

Zaten büyük kurumsal firmalarda biryerde yarı devlet gibidir, büyük kurumsal firmalarında kendine göre belli kanunları vardır, belli firma politikaları vardır.