Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2023 14:10
Kadro tahsisim dışında çalıştırılmam hk.

2015 senesinden beridir Kit kurumunda ambar memuru olarak çalışmaktayım. Kurum içinde yapılan görevde yükselme sınavları sonrasında oluşan memur ihtiyacına binaen görev yerim personel müdürlüğü olarak değiştirildi. Ancak ''Ambar Memuru'' olarak atandığım için yeni görev yerime kadrom alınamıyor ve kurum içinde özel not ile çıkarılan yazıya istinaden çalıştırılıyorum. Sicil puanımı eski işyerimdeki amirim vermekte. Sonrasında kuruma yeni memur alımları yapıldı ve çalışmakta olduğum şefliğe 2 yeni memur arkadaş geldi. Bu durum üzerine eski işyerime tekrardan görevlendirilmek üzere dilekçe yazdım. Ancak dilekçeme dosyaya kaldırılması derkenar talimatı yazılarak herhangi bir cevap verilmemiştir. Bende genel müdürlüğe dilekçe yazmak istiyorum ancak öncesinde sizden bilgi almak istedim. Yardımcı olursanız memnun olurum. Teşekkürler

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