Belediye ye geçiş

Arkadaş x belediyesi başkanı ile görüştüm ben seni itfaiye eri olarak alırım dedi ama Muvaffakatname ni halletmen lazım yada seni açıktan atamam için 6 ay beklemen lazım diye biliyorum dedi istifa etsem 6 ay beklemek zorunda mıyım?

Arkadaş x belediyesi başkanı ile görüştüm ben seni itfaiye eri olarak alırım dedi ama Muvaffakatname ni halletmen lazım yada seni açıktan atamam için 6 ay beklemen lazım diye biliyorum dedi istifa etsem 6 ay beklemek zorunda mıyım?