Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Kasım 2023 14:15
Belediye ye geçiş
Arkadaş x belediyesi başkanı ile görüştüm ben seni itfaiye eri olarak alırım dedi ama Muvaffakatname ni halletmen lazım yada seni açıktan atamam için 6 ay beklemen lazım diye biliyorum dedi istifa etsem 6 ay beklemek zorunda mıyım?

&YuSuF&
Memur
22 Kasım 2023 14:22
İstifa edersen 6 ay beklemek zorundasın bir istisnası var eğer sözleşmeli olarak bir memurluğa atanırsam 6 ay beklemezsin
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