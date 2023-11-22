Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Kasım 2023 14:19
Kadro tahsisim dışında çalıştırılmam hk.

2015 senesinden beridir Kit kurumunda ambar memuru olarak çalışmaktayım. Kurum içinde yapılan görevde yükselme sınavları sonrasında oluşan memur ihtiyacına binaen görev yerim personel müdürlüğü olarak değiştirildi. Ancak ''Ambar Memuru'' olarak atandığım için yeni görev yerime kadrom alınamıyor ve kurum içinde özel not ile çıkarılan yazıya istinaden çalıştırılıyorum. Sicil puanımı eski işyerimdeki amirim vermekte. Sonrasında kuruma yeni memur alımları yapıldı ve çalışmakta olduğum şefliğe 2 yeni memur arkadaş geldi. Bu durum üzerine eski işyerime tekrardan görevlendirilmek üzere dilekçe yazdım. Ancak dilekçeme dosyaya kaldırılması derkenar talimatı yazılarak herhangi bir cevap verilmemiştir. Bende genel müdürlüğe dilekçe yazmak istiyorum ancak öncesinde sizden bilgi almak istedim. Yardımcı olursanız memnun olurum. Teşekkürler


2ven
Aday Memur
22 Kasım 2023 14:23

resen en fazla 6 ay görevlendirirler, 6 ay sonra sen talep etmedikçe görevlendiremezler


gokhan0922
22 Kasım 2023 14:30

Usule aykırı çalıştırılıyorum ve talebimi belirtmeme rağmen mevcut durumumda herhangi bir değişiklik bir yana üst amirlerce ''seni hiçbir yere bırakmayız'' '' hiçbir yere gidemezsin'' gibi söylemlerle maruz kalıyorum.

2ven, 23 dk. önce

resen en fazla 6 ay görevlendirirler, 6 ay sonra sen talep etmedikçe görevlendiremezler


2ven
Aday Memur
22 Kasım 2023 14:37

sana haksızlığı yapan amiri atlayarak silsile yolu ile şikayet edebilirsin

gokhan0922, 16 dk. önce

Usule aykırı çalıştırılıyorum ve talebimi belirtmeme rağmen mevcut durumumda herhangi bir değişiklik bir yana üst amirlerce ''seni hiçbir yere bırakmayız'' '' hiçbir yere gidemezsin'' gibi söylemlerle maruz kalıyorum.

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