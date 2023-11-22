KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Kasım 2023 14:45
Gsb büro personeli yedek ankara merkez

GSB Büro personeli yedek sırası Ankara Merkez'de kaça geldi bilgisi olanlar güncelleyebilirse çok sevinirim. Telefonla kurumdan bilgi alabilmek çok güç.

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