KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


22 Kasım 2023 15:19
Arkadaşlar bu alımın Polis Özel Harekat olması için etkinlik yapalım

Sosyal Medyada etkinlik başlatalım herkez katılsın 31. Dönem POMEM alımın Polis Özel Harekat alımı olmasını talep ediyoruz diyelim bakana emniyete

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