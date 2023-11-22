Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Kasım 2023 15:45
Arkadaşlar 31. Dönem alımının Polis Özel Harekat olması için etkinlik yapalım

Etkinlik düzenliyelim herkes katılsın özel harekatta çok açık var bu fırsatı kaçırmıyalım girelim hemen teşkilata


xLmx
Memur
22 Kasım 2023 16:09
hemen gir hemen
Toplam 1 mesaj

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