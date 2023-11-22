Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2023 15:53
HAGB Memuriyete Engel Midir?

Herkese merhabalar,

Daha evvel çalıştığım iş yeriyle ters düşmemiz sonucu binlerce kez tekrarladığım işle alakalı bir durum iş ilişkimiz bozulunca şikayet edildi ve "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan 1 YIL 15 GÜN ceza aldım. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı son alım ilanına başvuru yaptım ve mülakata katıldım. Bahse konu suç memuriyete engel midir?

Bilgi verirseniz çok sevinirim.

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