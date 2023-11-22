Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2023 16:08
Promosyon

Arkadaşlar ben PTT' den promosyon almıştım. Daha sonra istifa edip KPSS ile Gençlik ve Spor Bakanlığına geçtim. PTT de 15 bin lira aldım. Ancak yeni geçtiğim kurumda promosyon anlaşması 3 yıllığına 19-20bin arasıymış. Bana promosyon yatar mı arada ki fark kadar böyle bir durumla karşılaşan var mı ?

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