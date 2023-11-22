Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2023 16:13
2023 yılı Ücreti öğretmenlik ders saati ve ücreti

günlük ders saati ve ücreti nasıl hesaplanıyor şuan kaç?


Bayramalibbb
Aday Memur
22 Kasım 2023 17:17

Brüt 71,37

Net 61,38 Brüt ek dersten SGK kesintileri yapıldıktan sonra kalan net ek ders ücretini toplam girilen ders ile çarpın .


ARTIRANLAR
Aday Memur
22 Kasım 2023 17:17
RESMI GAZETE 11 KASIMDA YAYINLANDI ONCEKI 5 DERSE GIRDIGINDE 1 DERS ARTI VERIYORLARDI. ORNEGIN HAFTADA 20 SAAT GIRDIN 24 GIRMIS KABUL EDIYORLARDI. SIMDI 2 YE 1 OLDU. 20 SAAT 30 SAAT OLACAK. AYLIK 4×30=120×60=7200 TL ysklasik
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