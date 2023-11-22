Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2023 17:02
Sağlık özrü mazeret hk.

Merhaba , ben ilçede sözleşmeli zabıt katibiyim. Ankaraya annem üzerinden sağlık mazereti istedim. İlk dilekçemi Haziran ayında verdim 1 yılı doldurmadığım gerekçesiyle reddedildi. Eylül sonunda bir dilekçe daha verdim nakil değil gecici görevlendirme istedim. İlk dilekçede şef sadece tayin dilekçesini okuyup diğer ekleri dahi açmamıştı bu dilekçemde hem şef hem şube müdürü eklerle beraber dökümanlari okumuşlar sizce bu olumluya işaret mi ? Bilgisi olan varsa sevinirim

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