KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Renjiro


22 Kasım 2023 17:45
Kpss a grubu 2024 kaynak önerisi

Arkadaşlar 2024 a grubu iktisat maliye muhasebe kaynak önerileriniz nedir tecrübeli bilgili arkadaşlar sizlere zahmet.

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru AlımıHukukçu Perspektifi Nasıl Olmalıdır?Alandan 75 - 80 arası puan almak yeterli mi ?

Sözlük

Jouska 1 Epigraf 1 araba arkası yazıları 1 kadeş antlaşması 1 seni sen yapan en iyi huyların. 10 paça telası 1 Nauru Cumhuriyeti 3 Eşşek hoşaftan mı yoksa hoş laftan mı ne anlar 1 Günaydın 1 Seni sen yapan kötü huyların 2

Son Haberler

Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiZonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyorMuğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandıEnerji Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak-Türkiye KEK Toplantısı'na katıldıİsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması