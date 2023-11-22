Sleeptown yatakları güvenilir mi?

Yeni yatak almak istiyorum ama hem rahat hem dayanık hemde yerli malı olsun istiyorum kriterlerime en uyan yatak markası olrakta sleeptown diye bir merkayı buldum. Arkadaşlar bu cuma yatağı alacağım daha önce markadan bir şey almış olan varsa güvenilir olup olmadığını söyleyebilir mi?

Not: ev küçük ve ben tek yaşadığım için büyük bir yatak almayacağım.