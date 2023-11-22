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Editörler : oto-danisman-expert


22 Kasım 2023 17:45
Sleeptown yatakları güvenilir mi?

Yeni yatak almak istiyorum ama hem rahat hem dayanık hemde yerli malı olsun istiyorum kriterlerime en uyan yatak markası olrakta sleeptown diye bir merkayı buldum. Arkadaşlar bu cuma yatağı alacağım daha önce markadan bir şey almış olan varsa güvenilir olup olmadığını söyleyebilir mi?

Not: ev küçük ve ben tek yaşadığım için büyük bir yatak almayacağım.


Hakan Çavdarlı
22 Kasım 2023 18:10

Yıllardır yatak üretiyorlar kardeşim bence güvenilir birde internetten puanlarına baktın mı.?


Mahmut Sevinç
22 Kasım 2023 18:15

Puanları yüksek ama birde ürüne denemiş birinin fikrini almak istedim. Sonuçta yıllarca kullanacağım e iadede edemem elimde patlamasın.

Hakan Çavdarlı, 2 saat önce

Yıllardır yatak üretiyorlar kardeşim bence güvenilir birde internetten puanlarına baktın mı.?


Cafer Kalın
22 Kasım 2023 18:15

Sleeptown'da 120 gün deneme süresi var iade alıyorlar sıkıntı yapma onu &#128514;

Hakan Çavdarlı, 2 saat önce

Yıllardır yatak üretiyorlar kardeşim bence güvenilir birde internetten puanlarına baktın mı.?

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Sleeptown yatakları güvenilir mi?

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