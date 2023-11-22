Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2023 18:48
Sahte rapor

Şehir dışında bulunan birine sahte rapor veren doktor nereye ne şekilde şikayet edilir?

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