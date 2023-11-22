Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2023 19:10
Kolluk Kuvveti Uyuşturucu Disiplin Soruşturması

Arkadaşlar merhaba. Kolluk kuvvetiyim. Mesai arkadaşlarımla sivilde yaşadığım kavga (darp yok tehdit hakaret var) çalıştığım kuruma kadar yansıdı amirim olayı büyüterek savcıya haber verdi. Savcı olaya dahil olanlardan kan idrar testi istedi. Kanımda esrar çıktı. Fakat olayda herhangi bir uyuşturucu vs yok. Kesin ihraç olur muyum ? Bu süreç nasıl işler ? Tecrübelerinizden fayfalanmak istiyorum

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