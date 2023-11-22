Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2023 20:07
İsrail, Gazze'de 5 bin 300 çocuğu öldürdü.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.

Russell, Gazze Şeridi?nde 1 milyon, yani tüm çocukların gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.


sahip35
Müsteşar
22 Kasım 2023 20:13

https://twitter.com/i/status/1727354700763111634

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