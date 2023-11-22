Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2023 20:22
Eş ve engellilik özru tayini

Kmaras ta kadrolu öğretmenim.bulunduğum il e babam in engelli raporuyla geldim.babam%91 tek erkek kardeşim %40engelli raporla sabit.annemi 06 subat depreminde kaybettik.onlara yardimci olabilecek tek kisi benim.

Eşim 2023 kasim 15 te msb msü deniz harp okulunda sozlesmeli sivil memur olarak başladı.

Esim kmarasa gelebilir mi gelebilirse nezaman olur

Cevaplarınizi bekliyorum teşekkür ederim

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