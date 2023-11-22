sözleşmeli personel

arkadaşlar yıllık izin hakkım bir dahaki ay doluyor. Sınava gideceğim için 5 gün mazaret izni alabilir miyim? böyle bir şey var mı sınavlar için.

arkadaşlar yıllık izin hakkım bir dahaki ay doluyor. Sınava gideceğim için 5 gün mazaret izni alabilir miyim? böyle bir şey var mı sınavlar için.