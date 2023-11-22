Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2023 20:31
sözleşmeli personel
arkadaşlar yıllık izin hakkım bir dahaki ay doluyor. Sınava gideceğim için 5 gün mazaret izni alabilir miyim? böyle bir şey var mı sınavlar için.

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