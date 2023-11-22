Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2023 20:32
Ara Tatili Anketine Katıldınız mı?

Mebbis te veri toplama modülü açılmış orada biz saygıdeğer öğretmenlere ara tatil ile ilgili fikirlerimiz sorulmuş.Bence sizlerde katılın.Ara tatil nefes alma arasıdır


ogenrımerkezli19
Aday Memur
22 Kasım 2023 20:44
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Ara tatil anketinin oluşmasının sebebi Psikolojik Danışmanlardır, hepsinin ek dersi DYK kursu maaşı egzersizi tüm bunlar alınıp diğer öğretmenlere pay edilmelidir =) De İşte ! =)


Kagiş
Müsteşar
22 Kasım 2023 21:44

Ara tatiller devam etmelidir! Seminer tantanası da uzaktan eğitimle verilmelidir.Nokta


Pdr-cemil
Daire Başkanı
22 Kasım 2023 21:54
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

çalışan demir ışıldar bi gereği yok


bilkyaz13
Memur
22 Kasım 2023 21:57

Katıldım umarım bir faydası olur, ara tatil gereklidir ve seminerler çevrimiçi olmalıdır.


ogretmntamer
Aday Memur
22 Kasım 2023 22:29

hadi ordan !

Anketi tamamladım. MEB, bu konuda son yıllarda ilk defa ayağı yere basan, elle tutulur gözle görülür ve dişe dokunur bir düzenlemeye gitti. asla bundan geri adım atılmamalı. Sn Mahmut OZER kesinlikle görevde kalmalıydı yanıldılar.

Pdr-cemil, 1 saat önce

çalışan demir ışıldar bi gereği yok


Kagiş
Müsteşar
22 Kasım 2023 22:31

Sen ışıldamaya(!) devam et, biz sağda inelim bir zahmet.

Pdr-cemil, 1 saat önce

çalışan demir ışıldar bi gereği yok


ogretmntamer
Aday Memur
22 Kasım 2023 22:36

Buraya da ters algı yapmışssın (değilmiş gibi...

"Algı yönetiminde ters psikoloji dediğimiz etkili bir yöntem daha vardır. Ters psikoloji, insandaki tepkisellik özelliği kullanılarak kişileri yönlendirme biçimidir. Birey bir şeyi yapma ya da seçme özgürlüğünün tehdit edildiğini ya da kısıtlandığını hissettiğinde veya düşündüğünde kendi özgürlüğünü tekrar ortaya çıkaracak şekilde, denilenin aksini yapar."

ogenrımerkezli19, 2 saat önce

Ara tatil anketinin oluşmasının sebebi Psikolojik Danışmanlardır, hepsinin ek dersi DYK kursu maaşı egzersizi tüm bunlar alınıp diğer öğretmenlere pay edilmelidir =) De İşte ! =)

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