KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Kasım 2023 21:00
Batman Kurs

Batman'da KPSS için önereceğiniz kurs var mı? Yedi iklim ve benim hocam yargı diye iki farklı dershane karşıma çıkıyor. Daha önce bu kursların farklı şubesinden falan ders alan varsa değerlendirmesini yazabilir mi ?

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