Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2023 21:41
Sürekli görev yolluğu alır mıyım?

Merhaba arkadaşlar eğitim tayini ile gidilen yerde il sağlık müdürlüğü merkezde yer olmadığını sebep göstererek uzak bir ilçeye kadronuzu verdiğinde sürekli görev yolluğu verir mi. Aile, ev, çocuğun okulu, eşimin işi hepsi merkezde ve ilçeye taşınma gibi bir durum mümkün değil. Hergün merkezden git-gel maaşın hepsi yola gidiyor, çok acımasızca ne halin varsa gör diyorlar.

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