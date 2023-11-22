el titremesi

sağlığından önemli degil git muayneni ol gerekli tedavini yaptır kardesim. ayrica sen emniyete şu sıkıntım var beni hastaneye sevk edin demezsen hicbirsey olmaz zaten kimsenin umrundada degilsin

sağlığından önemli degil git muayneni ol gerekli tedavini yaptır kardesim. ayrica sen emniyete şu sıkıntım var beni hastaneye sevk edin demezsen hicbirsey olmaz zaten kimsenin umrundada degilsin