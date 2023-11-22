Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Kasım 2023 21:46
el titremesi
9 yıllık polisim önceden el titremesi yoktu son 3 veya 4 aydır ellerim çok titriyo nöroloji doktoruna gitsem sıkıntı olur mu

Skolyoz
Şef
22 Kasım 2023 22:03
sağlığından önemli degil git muayneni ol gerekli tedavini yaptır kardesim. ayrica sen emniyete şu sıkıntım var beni hastaneye sevk edin demezsen hicbirsey olmaz zaten kimsenin umrundada degilsin
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