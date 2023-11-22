Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Kasım 2023 22:41
İlişik kesme

Herkese selam ve saygılarımla. Mazeret atamam oldu bugün tebliğ oldu en geç ne zamana kadar ilişik kesmem gerekiyor bilgisi olan var mı? İlişik kesmeden yaz dönemine kadar kalmak istiyorum


adalı-polis
Daire Başkanı
22 Kasım 2023 22:53

Tebliğ olduysa zaten ilişik kesmişsin demektir

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