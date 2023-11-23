Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Kasım 2023 00:28
Hagb Belediye iştirakleri
Merhabalar herkese 2019 yılında alkollü araç kullanmaktan 3ay10 gün hagb aldım,Belediye ve belediye iştirak şirketlerinde güvenlik soruşturması oluyor mu bu karar işe alınmama engel mi cevaplarsanız memnun olurum.

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