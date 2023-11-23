Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Kasım 2023 00:44
Sözleşmeli istifa

Merhaba şubat ayında sözleşmeli zabıt katipliğinden ailevi durumlarından dolayı istifa etmiştim. Geri dönme şansım var mı ?


E.Kayı Han
Editor
23 Kasım 2023 01:21

Kadrolu olsa idi olabilirdi sözleşmeli olmaz.

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