KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 04:05
İKM vs Üniversite Büro Personeli ?
mimarlık mezunuyum. kendi şehrimde aile yanında ikm mi mantıklı yoksa ankarada üniversite memurluğumu? Fikri olanı dinlerim..

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