Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


23 Kasım 2023 09:38
Öğretim üyesi sınav gözetmenliği

Sayın hocalarım merhaba. MYO'da Dr. Öğretim üyesi arkadaşlara ara sınavlarda gözetmenlik yazılmadı. Bu durumda öğretim görevlisi arkadaşlar bütün görevleri üstlendi. 2547'de böyle bir hüküm yer almakta mıdır? müdürün böyle bir insayitif alma yetkisi var mıdır? öğretim görevlileri günah keçisi olmaya devam mı edecek? bilgisi ve tecrübesi olan hocalarımdan istifade etmek isterim.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriÖğretmenlikten Öğretim Görevlisi Kadrosuna GeçişDoktor öğretim üyeleri sözleşmeli ve zor durumdaAkademik Teşvikte TR Dizin Kitap DeğerlendirmesiDevlet üniversitesi kabul alırsak kaç ay başlamayı erteleyebilirizKadrodan AtılmaDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?2023 Akademik Kadro İzinleriMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı

Sözlük

dikiş 3 miyop 2 sözlü şiddete maruz kalmak 2 sümerliler 1 zerzevan kalesi 1 kapadokya yeraltı şehirleri 3 şu an çalan şarkı 1 sarı köpeğin yuvası 1 uçak kazaları 1 Burhan Altıntop 7

Son Haberler

İstanbul'da bina dayanıklılık testlerine ilgi azaldıErdoğan söz vermişti, selin vurduğu o yolda çalışmalar sürüyor'Yazacağınız başarı hikayesinin yolunu açmayı, bu vatana borcum biliyorum'Altının gramı 1852 lira seviyesinden işlem görüyorSeçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması