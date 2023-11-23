Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 10:38
Bedelli askerlikten dolayı İSTİFA

Bakanlıkta 4-A memur kadrosunda çalışıyorum. Bedelli askerliğe gideceğim istifa etmek istiyorum . Kıdem tazminatı alabilir miyim

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