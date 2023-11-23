Malesef mimarlara yıllarca ambargo uyguladılar.Ne yaptısak anlamadım.Orman mühendisi,Ziraat mühendisi,Harita mühendisi .....gibi bölümlere bile çok fazla alım ilanına çıktı.Bugünki alım da bile çevre müh alımı o kadar çok ki yazıklar olsun dedim.Yüksek puanlarımız çöp oldu resmen

Malesef mimarlara yıllarca ambargo uyguladılar.Ne yaptısak anlamadım.Orman mühendisi,Ziraat mühendisi,Harita mühendisi .....gibi bölümlere bile çok fazla alım ilanına çıktı.Bugünki alım da bile çevre müh alımı o kadar çok ki yazıklar olsun dedim.Yüksek puanlarımız çöp oldu resmen