KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 10:43
ÇŞB alımı

Bugün yayınlanan alımda 1 tane mimar alımı yok . 1 tane 4001 alımı yok. Yazıklar olsun... Hep aynı bölümlerden alımlar oluyor çok yazık gerçekten..


Mandaline
Aday Memur
23 Kasım 2023 10:58
Malesef mimarlara yıllarca ambargo uyguladılar.Ne yaptısak anlamadım.Orman mühendisi,Ziraat mühendisi,Harita mühendisi .....gibi bölümlere bile çok fazla alım ilanına çıktı.Bugünki alım da bile çevre müh alımı o kadar çok ki yazıklar olsun dedim.Yüksek puanlarımız çöp oldu resmen
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