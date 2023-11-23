KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


23 Kasım 2023 10:46
30. Dönem Bilecik Pomem

Değerli arkadaşlar İntibak sürecini tamamladık. Bilecik Pomem'de eğitimlerimize devam edeceğiz. Ben ve diğer arkadaşların kafalarında oluşan soru işaretleri için sizlere danışma gereği duyduk.

Pomem eğitimleri intibak dönemi kadar zorlayıcı mıdır?

Her gün Spor yapılıyor mu?

Eğitimde bir günümüz nasıl geçer?

Tuşlu da olsa gündüzleri telefon yasağı var mıdır? Ve daha aklımıza gelmeyen siz değerli arkadaşların tecrübelerine sığınarak detaylı bilgiler edinme şansımız olur mu acaba şimdiden teşekkür ediyoruz

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