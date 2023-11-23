Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 11:02
Tarım Bakanlığı ve Meb eş durumu tayini

Tarım bakanlığında kadrolu vet. hek. olarak çalışmaktayım.Eşim ist.da öğretmen eş durumundan yanına gitmek istiyorum.onun derecesi benden daha yüksek.Nasıl olur bilgisi olan var mı arkadaşlar.

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