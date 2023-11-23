Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Kasım 2023 11:11
24 kasım da öğrenmen alımlarında sayılar açıklanır mı?

alımlarda edebiyat öğretmeni alımı 1000 üstü olur mu acaba

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