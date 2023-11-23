Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Kasım 2023 11:11
24 Kasım'da öğretmen alımlarında sayılar açıklanır mı?

alımlarda edebiyat öğretmeni alımı 1000 üstü olur mu acaba


penac
Şube Müdürü
23 Kasım 2023 20:07

sanmıyorum 500-800 arası bir rakam bekliyorum.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
23 Kasım 2023 20:10
300 civarı olur

lutt
Şube Müdürü
23 Kasım 2023 20:21

imamıın manken kızı vardı

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