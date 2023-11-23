Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Kasım 2023 11:59
HAMYO Sınavı soruşturma
Arkadaşlar 2012 yılında sadece internetten başvuru yaptığım mülakatına bile gitmediğim sınavın aday numarasında sözde şifre olduğundan soruşturma açılmış. Konuyla ilgili bilgisi olanlar yazabilir mi?

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