Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Kasım 2023 12:29
2024 Ekpss Tercih Kılavuzu

Arkadaşlar 2024 sinavi 27 Nisan'da yapilacak, kilavuz Aralik'ta açiklanacak deniyor. Arada 7 ay var 2 ay da guvenlik soruşturmasi sürse 9 ay yapiyor. Bu sure biraz fazla değil mi

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