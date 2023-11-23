KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 13:32
Çevre Şehircilik Bakanlığı Avukat Alımı Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışan avukatların iş yoğunluğu,vekalet ücreti vs. gibi konular hakkında bilgisi olan var mı acaba.

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