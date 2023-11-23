Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Kasım 2023 13:37
Hemşire eş durumu tayini

Merhaba arkadaşlar eşim hemsire bende tarım bakanlığında görev yapiyorum. Eşim bugün eş durumu tayin dilekçesi verdi ne kadar süre de açıklanıyor bilgisi olan var mı daha önce bu yoldan geçmiş arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

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