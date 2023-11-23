KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 15:02
ATAMA

arkadaşlar merhaba ben işletme mezunuyum 2023 kpss-p3 puanım 77 acaba bi kurumda veya başka bi yerde şansım var mı bilgisi olan var mı?


emre şahin
Memur
23 Kasım 2023 15:27

sadece polislik alımlarına başvuru yapabilirsiniz tek yıl sınavlar ile memur alımı olmuyor

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