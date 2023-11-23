Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Kasım 2023 15:12
696 sürekli işçi sözleşmeli personelin amiri olabilir mi?

Ünide destek personeli olarak çalışıyorum. sürekli işçiyi amir yaptılar.sürekli işçi sözleşmeli personele emir verebilir mi ?

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