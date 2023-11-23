Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Kasım 2023 15:23
Dikkat gerektiren işlerde çalışamaz raporu

Herkese merhaba, engelli raporu aldım, raporda yoğun dikkat gerektiren tehlike arz eden işlerde çalışamaz diyor. Açıklamada gözetim altında olmayan işlerde çalışamaz diyor. Peki ben hangi mesleklerde çalışabilirim aklıma hademe , temizlikçiden başka bişey gelmiyor bu işleride pek yapmak istemiyorum yani?


dogrusoyle
Aday Memur
23 Kasım 2023 15:35

Sen emurluga gir sana uygun işi verirler merak etme.

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