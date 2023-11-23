Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


23 Kasım 2023 16:01
Hollanda genel seçimlerini kazanan aşırı sağcı

Hollanda genel seçimlerini kazanan aşırı sağcı, milliyetçi popülist parti PVV'nin lideri Geert Wilders, İsrail'i sık sık ziyaret ediyor.

Geert Wilders, 1981 yılında, 17 yaşındayken 1 yıl Batı Şeria'daki bir Moshav'da kaldı. Siyonizm eğitimi aldı. Filistinlilerin topraklarının çalınmasına yardım etti.

Türkiye'ye karşı düşmanlığının asıl nedeni ise Türkiye'nin İsrail'e karşı sık sık sesini yükselterek haksızlıkları dile getirmesidir.

Wilders, Siyonist eğitimi nedeniyle, Türkiye'yi, Avrupa'da zayıflatmak adına İsrail ile işbirliği yapmaktadır.

Macaristan'dan Yahudi kökenli eski bir diplomat olan Krisztina Wilders (kızlık soyadı Márfai) ile evlidir. Yani çocukları Museviliğe göre Yahudi sayılmaktadır.

Wilders bir agnostiktir.

Geert Wilders, sadece saçından değil aynı zamanda söyleminden dolayı da "Hollanda Trump'ı" olarak anılıyor. Saçları sarı değil, boyatmaktadır.

Hollanda'daki İslami okullara, Kur'an'a ve camilere yasak uygulanmasını öneren PVV programını kendisi yazdı. İktidara gelirse kamu binalarında başörtüsünü yasaklayacağını seçim propagandası olarak söyledi.

Wilders, en çok İslam'a ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik eleştirileriyle tanınır. Ailesi Endonezya'da sömürge döneminde görev yapmıştır.

Moşhav: İsrail'de kırsal bölgelerde kurulmuş olan Yahudi yerleşimci kooperatif tarım köyüdür.

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