Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Kasım 2023 16:39
Norm fazlası olup tayin istememek

arkadaşlar selam , norm fazlası görülüyorum okulum . kendi memleketim olmadığı için il içi oynama yapmak ya da ilçe içi oynama yapmak da pek mantıklı değil . merkez olursa ona bakacağım ama sorum şu ; hiçbir şekilde tayin istemezsem şimdiki okulumda kadrom zarar görmez ve resen bakanlık tarafından başka bir istemediğim okula atanma durumu olmaz değil mi ? Benzer durumda olan arkadaşlar yorumlayabilirse memnun olurum . iyi çalışmalar

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