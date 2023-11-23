Şikayetçi oldum

Geçen sene yaz ayı radar uygulaması yaparken vatandas bize mukavemette bulundu fetocudan tut sizi surdurecegim bilmem neler neler var en son ısrarla benden rüşvet aldın dedi tabi bu sırada benim kameram baştan sona kadar açık hepsi kayıtlı sikayetci olduk gecen hafta mahkemesi oldu eleman gelmemiş bizim tekrar ifademizi aldı, elemaninkini de alıp karara bağlayacak sorum şu :

Ben bu adama maddi tazminat davası açacağım ortalama kac para çıkar yani degecek meblağ ise acacam ufak tefek biseyse Allaha havale edecem