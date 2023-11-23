Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Kasım 2023 17:06
Şikayetçi oldum

Geçen sene yaz ayı radar uygulaması yaparken vatandas bize mukavemette bulundu fetocudan tut sizi surdurecegim bilmem neler neler var en son ısrarla benden rüşvet aldın dedi tabi bu sırada benim kameram baştan sona kadar açık hepsi kayıtlı sikayetci olduk gecen hafta mahkemesi oldu eleman gelmemiş bizim tekrar ifademizi aldı, elemaninkini de alıp karara bağlayacak sorum şu :

Ben bu adama maddi tazminat davası açacağım ortalama kac para çıkar yani degecek meblağ ise acacam ufak tefek biseyse Allaha havale edecem


senpaituyum
Aday Memur
23 Kasım 2023 17:22
1000 tl bile alsan aç davanı ve ibret olsun son dönemlerde polislere karşı bu tarz yaklaşım çok

Zapol. 121
Aday Memur
23 Kasım 2023 17:29

Aslında en çok yandığım nokta bu lafları söylemeye cürret eden şahıs bir biçerdöver şoförü biz bu kadar mı düştük Ama dediğinz gbi ibret olsun diye acacam

senpaituyum, 13 dk. önce
1000 tl bile alsan aç davanı ve ibret olsun son dönemlerde polislere karşı bu tarz yaklaşım çok
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