Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Kasım 2023 17:21
Atama Oyunu..2. şark iptal mi

Bu gün ikinci şark hizmetimizde yaklaşik olarak 15 ayı tamamladık, 2024 yılı dönüş listeleri birim grubunda paylaşıldı.Ne yazık ki ikinci şarkını tamamlayan personellerin hiç biri listede yok ve bize yarın 12:00 kadar gelip dilekçe ile atamaya tabi oldugumuzu hesaplanarak 2024 yılı dönüş listelerine eklenmemizi belirtir örnek dilekçe sundular.Bu şu demek oluyor gibi Ocak sonunda ikinci şark iptal olsa bile 2024 atamayı bekleyin demek oluyor.Egerki dilekce vermezsek ikinci şark iptal genelgesi yayınlandığında dilekçe ile hemen donebiliriz.Bıktırdın.EGM


Dayss
Aday Memur
23 Kasım 2023 17:24

Watsaap mesajının Görüntüsü ve örnek dilekçe yi nasıl yüklerim.kanit amaçlı göndermek isterim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaNe kadar tazminat alirim?Büyük süprizYeşil pasaport bilgilendirme...Arkadaşlar 31. Dönem alımının Polis Özel Harekat olması için etkinlik yapalımEmniyetin 10 bin kadro meselesi nedir arkadaşlar normalde olandan çok farklı gübime geldi bilen açık2024 yılı genel atama hakkındaPolisler 2. şark iptal genelgesi bekliyor

Sözlük

yeşaya'nın kehanetleri 3 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 4 arjantinde neler oluyor 1 Bugün olanlar 2 dikiş 3 kapadokya yeraltı şehirleri 3 hayalet iplik 2 işsizler günü 2 şu an çalan şarkı 1 sözlü şiddete maruz kalmak 2

Son Haberler

İŞKUR iş arayanları bilgilendirmek için Türkiye genelinde stantlar açacakKayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandıBüyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubuCevdet Yılmaz: Savunma sanayide hedef 6 milyar dolarBankacılık sektörünün mevduatı arttı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması