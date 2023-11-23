Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Kasım 2023 18:26
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Geleceğimizin mimarı değerli öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü" nü kutlar; ebediyete irtihal eden Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle yâd ederiz.


bulaşşıkk
Memur
23 Kasım 2023 19:38

Beko


metal3
Aday Memur
23 Kasım 2023 19:51
beko

lutt
Şube Müdürü
23 Kasım 2023 19:54

ballı ballı

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